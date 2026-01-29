Полицаи Нолън и Харпър разследват убийство, което може да има последици за националната сигурност. Партньорите преследват заподозрян до изоставен склад, където откриват труп на непознат. Те претърсват хотелската стая на жертвата и са изненадани да открият ветеран от войната в Афганистан, който се опитва да избяга преди пристигането на Брадфорд и Чен. Оказва се се, че Брадфорд е бил ветеранът, командващ офицер на Мич, когато са служили заедно. Заедно с Армстронг те отново претърсват склада за доказателства за фалшиви пари, но го намират празен. Получил заповед от висшестоящи, началникът им нарежда да оставят случая, тъй като пречат на друго разследване. Решавайки да не се подчини, Брадфорд се обажда на стари приятели и научава, че Американската агенцията за военно рарузнаване стои зад текущата операция. Какво се случва на доковете и какви фалшификати се крият там?

Междувременно полицаи Брадфорд и Чен са извикани при двойка, с оплакване от съпругата, която е убедена, че е преследвана от дрон. Съпругът стига още по-далеч, като се заканва да свали дрона следващия път, когато се появи. Момчето, отговорно за това, показва кадрите на Грей, който докладва на Нолън и Харпър, че техните случаи, както и случаите на Лопес и Уест са разрешени от уликите, заснети от дрона.

Редактор: Боряна Димитрова