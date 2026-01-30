Съвременният шекспиров герой – бургаският Ромео, бебото на Big Brother – Виктор Ангелов влиза в кухнята в „Черешката на тортата“ този петък. Той ще посрещне звездната компания в своята „ергенска бърлога“. Виктор разкрива, че през последните три години бръснарството е неговото поприще. Друга негова страст е писането на книги и стихове.

Негов помощник в кухнята ще бъде приятелят му Жечко Стоянов, нутриционист и част от екипа на Карлос Насар. Менюто, с което ще зарадват гостите, включва витаминозна салата с бейби спанак, нар, авокадо, предястието ще бъдат два вида брускети – едните с крема сирене, сьомга и каперси и другите - с домати и босилек, основното ще бъде филе от пъстърва върху пюре от грах и сотирани зеленчуци, а десертът – милфьой с плодове.

Защо Виктор е решил да участва в Big Brother, за какво мечтае от дете, как гостите ще оценят представянето му и кой ще грабне плакета и книгата на шеф Манчев тази седмица, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова