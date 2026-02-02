Изненадващо Нолън научава новината, че баща му е починал наскоро и му е изпратено наследството от адвокат, което включва стара кола. Новобранците и техните обучаващи полицаи преминават през ден за проследяване, където им се възлагат неактивни стари случаи.

Нолън и Харпър разследват обир на лотарийни билети, при който е загинала и съпругата на собственика на магазина. Техните следи сочат към стриптийз клуб, където танцьорка на пилон разпознава заподозрения по запис от камери за видеонаблюдение. Полицаите тръгват по следите и откриват виновния на гарата, опитващ се да избяга. Ще успеят ли да го арестуват и как ще реагират в сложната ситуация, в която заподозреният държи на прицела малко дете?

Междувременно Нолън се среща със своя полубрат Пийт (Пийт Дейвидсън), докато работи по случая си, но дали ще успеят да изградят по-добри близки взаимоотношения, предстои да видим в епизода тази вечер.

В същото време полицаи Уест и Лопес разследват кражбата на статуя, която намират да лежи над предполагаемия крадец, а Брадфорд и Чен разследват случай на пране на пари, включващ Невин Купър, който е преминал през рехабилитация и работи в местна пекарна, но все още е длъжник на бившата си банда. Преговаряйки с лидера на бандата Брадфорд помага на Купър да получи постоянна работа. През това време Брадфорд получава резултатите от изпита си за сержант, но отхвърля предложението да започне като такъв в Северен Холивуд, за да завърши обучението на Чен.

Редактор: Райна Аврамова