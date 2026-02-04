Полицай Нолън има изключително лош ден. Той научава, че самоличността му е открадната и това може да застраши позицията му на офицер в полицейското управление. Най-важните му задачи са да възстанови кредитния си рейтинг, да остане полицай и да си върне парите, с които да финансира обучението на Хенри в колежа. Той и Харпър успяват да проследят крадеца на самоличност (в ролята е Сет Грийн), използвайки една от покупките, направени на името на Нолън, но стават свидетели на отвличането му от хора, които също искат да си върнат пари. Полицаите успяват да спасят крадеца на самоличност, но как ще се отблагодари на спасителите си той?

Разкрития от миналото в „Новобранецът“

Междувременно сержант Грей трябва да се изправи срещу миналото си и да свидетелства на изслушването за условно освобождаване на човек, стрелял по него и убил партньора му Денис Роуланд. Заедно с партньора си Лопес, той се отправя към затвора Ломпок. Въпреки че условното освобождаване на мъжа е отказано, Грей гласува "за", след като разговаря с мъжа и сина му.

Не пропускайте развръзката в петнадесети епизод на втори сезон на криминалния сериал „Новобранецът“ в сряда от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова