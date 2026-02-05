Победителят от последния сезон на Big Brother Давид Бет днес ще готви и ще посреща гостите си в кулинарното риалити „Черешката на тортата“. Прочулият се със специалната си закваска „Лили“ млад мъж, ще предложи българска вечеря, но по немски стандарт. Давид бе обявен от съквартирантите в най-известната в телевизионния ефир къща за повелител на хляба и тестото и избира да посрещне компанията в къщата му във Владая.

Давид стартира вечерята си с балканска салата, последвана от телешки руладини като основно ястие. За Наталия, която не е привърженик на месото, домакинът приготвя тофу. Десертът, с който планира да изкуши компанията, ще е канелени ролца с печени круши. За приготвянето на втория десерт – круши със синьо сирене, ще получи помощ от майка му Радослава, с която ще заформят истинска кулинарна битка в кухнята. Естествено, домакинът замесва пресен хляб с прочутата закваска „Лили“, като признава, че това е вид медитация за него.

Давид показва ритуала си за приготвяне на хубав хляб и споделя съвети за зрителите. Какво е за него „Лили“ и каква е връзката му с нея, домакинът ще разкаже тази вечер. Ще покрие ли очакванията на гостите вечерята и какви оценки ще получи в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“.

Редактор: Райна Аврамова