Полицаи Нолън и Харпър са натоварени със задачата да ескортират четирима непълнолетни престъпници до поправителен дом. Докато шофират към заведението, още един младеж е изпратен обратно в поправителния дом, след като ограбва полицейската кола. Нолън, Харпър, заместник Шарп, придружаващи тримата непълнолетни престъпници, се срещат с надзирател Милър. Изненадващо в затвора избухва бунт и групата остава в капан, под дъжд от куршуми, без никакво оръжие. Двамата полицаи се оказват принудени да сключат договорка с Оскар Хътчинсън, за да евакуират безопасно задържаните си от затвора, както и да спасят надзирателя от ситуацията със заложници.

Междувременно сержант Грей съобщава на Лопес, че полицията в Лос Анджелис е наела технологична компания, за да използва алгоритъм, който я е определил като най-проблемният полицай в участъка и най-вероятно би могла да причини проблеми в отдела. В същото време ще й се наложи да усмири активен стрелец в офис сградата на техническия анализатор.

Полицаи Рейчъл и Брадфорд трябва да поправят грешка, заради която една майка е загубила попечителството над болното си дете. Те разбират, че компрометирана водна система е причината за болестта му.

Редактор: Боряна Димитрова