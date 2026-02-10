Новобранците са предупредени, че ще бъдат натоварени до краен предел, тъй като обучението им е към края си. Нолън, Чен и Уест са под силно напрежение, докато техните обучаващи офицери оценяват дали наистина са готови за работата. Междувременно, след като един от техните колеги новобранци Крис Риос е замесен в стрелба посред бял ден, екипът разкрива някои обезпокоителни доказателства. Цялото полицейско управление започва издирване, което води до къщата на стрелеца. Нахлувайки в нея Брадфорд и Чен научават, че служител от агенцията за наркотици е на заплата на арменското престъпно семейство. Нолън и Харпър намират оръжието на убийството от местопрестъплението, но разбират, че е откраднато след нападение.

Докато преглежда записите от камерата на тялото на полицаите, Лопес научава, че полицаят новобранец Ерин Коул изобщо не е използвала функцията на камерата си по време на смяната си. При разследването Нолън разбира, че Коул, разтърсвана от вина, в действителност е била цел на опита за убийство, а колегата й Риос е косвена жертва. Въпреки успешния опит на Нолън да я успокои, Коул е смъртоносно прострелян от Армстронг. По време на последствието и вдъхновен от скорошен разговор с Харпър, Нолан преглежда записите от камерата на тялото си и заключава, че Армстронг е истинската къртица в управлението.

