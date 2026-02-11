На финала на сезона полицай Нолън се впуска в дълбоко разследване, което може да застраши живота и кариерата му. Той преглежда записите от камерата, тъй като подозира, че негов приятел Ник Армстронг е убил хладнокръвно Ерин. Споделяйки подозренията си с Харпър, осъзнава, че трябва да има сериозни доказателства за твърденията си, в противен случай може да загуби работата си. Харпър се съгласява да му помогне в разследването, като подмамят заподозрения детектив Армстронг до изоствена къща. Целта им е да уловят сигнала на неговия записващ телефон и да подслушват записите му, за да открият доказателства за престъпленията му. За съжаление всичко в паметта на телефона е изтрито.

Нолън решава да посети Розалинд Дайър, която му дава следа, но след като нахлува в къщата на Ник, скоро осъзнава колко е наивен, че лесно ще разреши случая. Армстронг кани Нолън у дома, за да му обясни, че се е обвързал твърде сериозно с Дерианците, след като разходите за медицинските сметки на починалата му съпруга са станали твърде големи, за да се справи.Той заплашва да уличи и натопи Нолън като къртицата в участъка. Безсилен и силно ядосан Нолън осъзнава, че е в капан, тъй като скривалището с улики се оказва в собствената му къща, замаскирано като тайник в стената. На кого от двамата ще повярват полицаите след последвалата престрелка? Ще излезе ли истината наяве и ще продължи ли Налън да служи на обществото като полицай?

