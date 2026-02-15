Най-горещият реалити формат в българския ефир Hell’s Kitchen се завръща с осми сезон по NOVA, зареден с взривоопасен екшън и непредвидими кулинарни предизвикателства. Премиерата на новия сезон е във вторник вечерта, но за случващото се в аванс от Кухнята на Ада, включваме Юлиян Стоянов.

Горещият телевизионен формат Hell’s Kitchen отваря врати скоро в ефира на NOVA

„Настроението в кухнята е супер! За осем години Hell’s Kitchen България се превърна в една от най-успешните версии на формата в целия свят. Това са осем години и повече от 260 епизода. Когато завършим този сезон ще бъдат 299 епизода. Едно е ясно – и тази година повече ще се смеем, отколкото ще готвим. Много хора искат да влязат тук, защото това състезание ражда звезди. Идват тук – могат да готвят повече или по-малко, но накрая излизат топ професионалисти. Идват личности с характер, запомнящи се. Излизат от тук и всеки от тях прави или бизнес, или подкаст, или надкаст. Или отваря ресторант, или влиза в някое предаване и става водещ. Без работа след Hells’ Kitchen никой не е останал“, разказва шеф Ангелов и разкрива, че този сезон ще има повече звезди в предаването от всеки досега.

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

„Имаме пиленца, патенца, петлета, всякакъв пернат дивеч. Пиленцата от Монако, но само женското от тях. Тото е великан, той е голямата звезда. Много амбициозен, послушен и старателен. Тук е и Чикагото от „Игри на волята“, звезда от последния сезон и любимец на публиката. Имам големи очаквания към тях. Това са успешни хора, всеки във своята професия е преуспял. Стигнал е върха. Сега влизат в една тотално различна обстановка – нова за тях. Всеки ден, те си правят заготовките. А заготовките са нещо изключително важно и трудно. Седиш от три до пет часа прав в кухнята – белиш, режеш, оформяш аспержи, мариноваш. Най-най-най общашката работа си я правят те сами. Нашите звезди. Но това е начинът да се научиш“, разкрива шеф Ангелов и споделя, че е благодарен и на звездите, и на хоби готвачите и на професионалистите затова, че не стоят вкъщи да хейтят от телевизора, а идват в Hell’s Kitchen и се стараят всеки ден. „Адски им е трудно, но не се предават!“

Шеф Ангелов разкрива, че от 10-15 години в България се подвизават пратеници на „Мишлен“ в България. „Не е обявявано официално, но ще открехнем завесата за вашите зрители. Крайно време беше да се заговори по темата. И е абсолютно закономерно. Има много достойни готвачи и ресторанти в България, които ще получат звезда „Мишлен“. Сигурен съм!“

„Когато зрителите изгасят телевизорите след първия епизод, искам да заспят с желание да дойде следващия епизод. Тук правим интересно, забавно състезание, с нотки на кулинария и хвърчащи чинии и тигани. Започваме на 17 февруари от 20.00 ч. по NOVA и към псевдо конкурентите: „Не трима ергени, тридесет да сложите, пак ще ви смачкам! Аз съм ерген номер 1!“, пошегува се на финала шеф Виктор Ангелов.

Редактор: Боряна Димитрова