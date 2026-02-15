По-малко от седмица до поредната голяма премиера в ефира на NOVA. Сцената е подготвена, а битката ще е безмилостна. За първи път зрителите ще преживеят магията на световния хитов формат The Floor – играта, превърнала се в глобална сензация, с доказан успех в над 20 държави. Юлиан Костов е водещ на култовия формат, а днес е гост в студиото на „Събуди се“, където разказва повече за приключението "The Floor" и многобройните си творчески ангажименти. Актьорът току що се е завърнал от снимки в Канада, където работи по филма „Момчето в желязната кутия“, продуциран от Гилермо Дел Торо. Също така Юлиан Костов е номиниран за участието си, заедно с колегите си от „Белия лотос“ за най-добър актьорски състав за драматичен сериал.

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

„Вълнувам се изключително много, защото предаването е невероятно. Гледах много от версиите, подготвяйки се за него. Гледах американската, австралийската версия. Беше различно и прекрасно да изпитам самото предаване и да опозная тези 100 души, които минаха през ръцете ми. Срещнах се с всевъзможни хора, с различни интереси, от всички краища на България. Това са любознателни хора, с бърза мисъл, с чувство за хумор и много от тях с послание, което ме разчувства и предполагам, ще трогне и зрителите. Самата игра носи изключителен заряд. Бяхме в едно огромно студио в Нидерландия и в него всеки един от тези 100 души си има свое квадратче - територия, която защитава. Той е там със собствена категория на познания, в която е експерт. Интересното е, когато рандамайзъра избира кой да нападне – той или тя трябва да нападне съседа си в тяхната категория. Тоест всяка категория се изиграва задължително и то само по веднъж. Има много стратегия в играта, но и късмет. Не е достатъчно да имаш познания. Трябва да си бърз и хладнокръвен. Видях хора, които са изключителни експерти в техните си категории, но под напрежение се сринаха“, разказва повече за интересната хитова игра Юлиан Костов.

Водещият разкрива, че ще следи с интерес играта с близки и приятели и няма търпение семейството му да го гледа на малкия екран. За него е било различно усещане и опит, защото е свикнал да играе като актьор различни персонажи, но е било по-трудно да излезе пред камерата като себе си. Признава, че е имал вътрешен диалог коя версия на себе си да покаже.

„Миналата година като първи голям ангажимент беше участието ми в театъра в Уест Енд в Англия за три месеца, където изиграх 101 представления. После следваше "The Floor", след което филма в Канада. В момента пиша сценарий, който се казва „Робърт Де Ниро е баща ми“. В момента съм се отдал на тази част от интересите си“, споделя актьорът.

