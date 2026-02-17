Репортерът на NOVA Десислава Жаблянова ни завежда зад кулисите на Кухнята на Ада и ни среща с участници от звездния отбор и двамата су-шефове. Горещият кулинарен формат започва тази вечер от 20.00 ч по NOVA, но дали ще летят тигани, яйца или други предмети, тайните разкриват шеф Светла и шеф Никола. Кулинарните су-шефове разказват, че в предаването влиза Тото, който е известен с популярния си подкаст, а също така талантливите и очарователни актриси Краси и Рая Пееви.

Тото се оприличава за кулинарен гений, но признава, че е послушен в кухнята, има желание и се старае много. Това, което му пречи е липсата на умения.

„Тук съм, за да се науча да готвя, затова шеф Светла ми обеща, че ще изляза от формата в топ форма“, признава Краси Пеева.

Тото, Чикагото и Нина от Пиленцата от Монако влизат в Звездния отбор Hell’s Kitchen 8

Рая Пеева споделя, ча майка й може да готви традиционните ястия като мусака, кюфтета, кебапчета и миш-маш. Но признава, че е сложно да си готвач и е трудно да се правят заготовките, които са 90% от самото готвене.

„Добре е, че имаме време да се потопим в професията на готвача и да видим колко тежък труд е това – къртовски труд“, признава Тото.

Краси Пеева разсъждава върху името на Шеф Виктор Ангелов, което означава победа и ангел едновременно. Но и тримата се питат къде е скрит ангела зад авторитетната, строга фигура на шеф готвача.

