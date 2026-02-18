Първият брокерски риалити формат „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” стартира в ефира на NOVA от 28 февруари, събота от 20.00 ч. Повече детайли за оспорваната борба до ключ в студиото на „На кафе“ дават Иван Христов и Владимир Караджов.

Предаването ще проследи две брокерски агенции и две семейства, които купуват два сходни апартамента. Едната брокерска агенция с едното семейство формират единия отбор, другите са втория. Всичко в това предаване е реално. Закупуват се два апартамента и се дава бюджет на двете семейства да реновират апартаментите. В края на формата семействата продават обновените апартаменти и печели това семейство, което успее да направи по-голям марж. Сходни са условията и при двата отбора и работата е еднакво сложна и трудна. Всъщност ще се окаже, че предаването ще дава най-вероятно най-голяма награда в ефира, защото тя ще зависи от печалбата, която е около 100 хиляди евро. Всичко ще зависи от пазара, който ще определи за колко ще може да се продаде обновения апартамент.

„Няма да е кървава битката и всъщност се радвам, че правим предаване, в което няма да има злободневни теми. Зрителите ще се забавляват и ще научат много нови неща по темата за недвижимите имоти. Висшето изкуство да си брокер включва и това как трябва да си купиш апартамент.“, дава повече детайли Иван Христов. „Научих много за брокерската професия, която е трудна и изисква много талант. Това са хора, които знаят точно кой апартамент да купят, в коя област на града и могат да ти дадат съвети как да си направиш ремонта.“

„Друга тема са ремонтите и всъщност при тях ще има сериозна борба. Това са две семейства, които твърдо са решили да победят“, допълва Владимир Караджов.

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Форматът „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” е авторски, въпреки че е повлиян от десетките имотни предавания, които са много популярни по света.

„Голямата игра не е просто да правим ремонти, а да ги направим ефективни като сума и максимално добре изглеждащи. Само така ще може да се грабне клиента, който да даде колкото е възможно повече пари за този имот. Моята роля е на ментор, който ще напътства двете семейства. Ролята ми е да подам ръка по време на ремонта и да ги напътствам в трудни моменти“, разкрива Владимир Караджов.

„Важно е участниците да си направят почти сами целия ремонт, защото по този начин пестят пари. Така могат да направят по-добър марж и да вземат по-голяма награда. След като се върне инвестицията по купуване на апартамент и тази за ремонт, разликата я взимат участниците. Сред стотиците двойки семейства, избрахме такива, които са усмихнати и страхотни. Те не са в нужда, нито имат много пари, затова вярваме, че зрителят ще се припознае в техните болки, кредити и всички проблеми“, дава повече детайли за предаването Иван Христов.

„Имаме равнопоставени като сили и възможности отбори. Трябва да отчетем стреса от снимките и телевизията, обединени от тези при ремонта. Това предаване ще разбие доста митове, които хората са си наложили в главата. Първо за професията на брокер и след това за колко е лесно или трудно да се направи ремонт“, пояснява Караджов.

Не пропускайте първото брокерско риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”, което започва на 28 февруари от 20:00 ч. по NOVA.

