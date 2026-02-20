Днешният гост в „На кафе“ е Шеф Иван Манчев, който още в началото заявява, че никога не би позволил на готвач в негова кухня да седи на готварския плот. За него това означава, че си позволява да седи върху хляба. Топ готвачът е този, който от години успява да превърне всеки кулинарен кошмар в шедьовър, разказва повече за усилията и съветите, които дава в новия сезон на „Кошмари в кухнята“. Той разкрива, че продължава да комуникира с участниците от вече излъчени епизоди, посещава заведенията и търси обратната връзка. Има такива, от които е разочарован, но трябва да се продължи енергия и тласъка, който получават от него и екипа, за да продължат напред.

„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари

„Новият сезон ще е уникален и аз подхождам по различен начин към ресторантите. Питат ме дали проверяваме ресторантите, в които ходим и тази вечер зрителите ще видят уникален епизод. Ще посетим места, които са емблематични за „Кошмари в кухнята“ и на мен ми носи удовлетворение и усещане, че съм си свършил добре работата“, заявява готвачът. „Има епизоди, в които подхождаме с бизнес ориентация. Не винаги проблемите са свързани с хигиената и мръсната кухня, а има проблеми и кошмари, които са около нас. Показваме как да бъде организирана кухнята, тъй като добрата организация води до добър резултат и доволни гости. Много хора мечтаят да направят ресторанти, защото им се струва лесно. Мислят, че като готвят у дома, могат да го правят и в ресторант. Но това е бизнес и сериозно отношение, в което имаш всичко – маркетинг, психология, философия, начин на комуникация, презентация, добра организация, локация… Всичко е съвкупност и то прави ресторантът добър. И най-важното произвеждаш нещо сега и гостите го консумират на момента.“

Според Манчев голямото меню в един ресторант е липса на концепция и визия, кой си ти. Ако искаш да си добър готвач, прави няколко неща, но по най-добрия начин.

„Предаването „Кошмари в кухнята“ повлия първо в добрата организация на работа и в избора на концепция. Също така повлия и на други бизнеси, които стават по-организирани и взискателни. Животът ни ще се превърне в кошмар, ако не го организираме добре. Безхаберието ме влудява. Човек преди всичко трябва да уважава себе си, да се влюби в работата си и тогава да започва бизнес“, категоричен е шеф готвачът.

„Кошмари в кухнята“ стартира с ревизия на няколко вече посетени ресторанта. Те са поели от енергията му, взели са под внимание съветите му, надградили са и са променили не само визията, но и философията си.

Не пропускайте старта на новия сезон на „Кошмари в кухнята“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова