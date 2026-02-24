-
Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик
Вълнуващите кастинг битки в новия сезон на най-горещото кулинарно риалити в телевизионния ефир Hell’s Kitchen започват тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След елиминацията на плувкинята Миглена миналата седмица, за място в червения отбор ще се борят петима кулинари с амбиция за победа.
Сестрата на Денисиньо от Hell’s Kitchen – Тайс: Той е любвеобилен, отговорен, трудолюбив
Сред кандидатите за влизане в голямата игра са майстор-готвач, бивш пицар, TikTok сензация, самоук кулинар, както и участник, който изненадващо ще открие свой далечен роднина сред възпитаниците на шеф Виктор Ангелов.
Славена Вътова: В Hell’s Kitchen най-важна е отборната игра, за да продължиш напред
Извън кастинг вълненията, Сините и Червените ще отпътуват към живописния Белоградчик, където ще се впуснат в забавни, но и оспорвани сблъсъци за надмощие и отборен имунитет. Победителите ще се спасят, докато загубилите ще определят първите номинирани тази седмица.
Какво е общото между балоните и кренвиршите, кой ще е новият член на Червения отбор и колко готвачи са нужни за сваряването на едно яйце, гледайте в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
