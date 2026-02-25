В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Омбудсманът Велислава Делчева за по-високите сметки за ток, правилата за гласуване и приема в детска градина. Очакваме вашите въпроси на имейла на предаването и във Facebook.

Правосъдният министър свиква Пленум на Висшия съдебен съвет. Ще се стигне ли до избори за нов временно изпълняващ функцията главен прокурор? Следим на живо и анализираме в студиото.

Бум на културния туризъм за Трети март. Къде ще посрещнат празника българите?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS

Редактор: Станимира Шикова