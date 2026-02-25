В "Социална мрежа" на 26 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

„Моето място е там, където технологията свършва, а човечността тепърва започва”: излъчиха победителите в ученическия конкурс за есе на тема „Аз и изкуствения интелект”. Кой грабна голямата награда?

Тя е психоложка, той музикант, а двамата заедно откриват формулата на щастието и я пренасят в книга. „Свързващо ехо – практически наръчник за двойки, които превръщат скандала в сближаване”.

