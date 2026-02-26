В петък в "Твоят ден" ще видите:

Новият удължителен бюджет влезе в парламента, а фискалният съвет му даде положителна оценка - ще осигури ли спокойствие преди изборите - разговор с Николай Василев, бивш министър на икономиката.

Депутатите от БСП, отхвърлили ветото на президента Йотова, няма да са част от листите за изборите - има ли раздор в левицата - гост в предаването Крум Зарков, председател на БСП.

Четирима „ало измамници” са задържани и обвинени след спецакция – какви са били сценариите им и докога ще има пострадали от подобни престъпления?

