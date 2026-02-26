В "Социална мрежа" на 27 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Опасността от лавини в планините остава висока, а Българската лавинна асоциация започва наблюдения на Витоша. Кои са най-рисковите места за скиорите?

Амбицията за титлата „Мистър Олимпия“ го нарежда сред най-добрите атлети у нас, а тренировките с Джей Ло - сред малцината, успели да впечатлят горещата дива. Бодибилдърът Краси Паунов в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.

