Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

На 3-ти март, деня на Националния празник на България, ще почетем героите, ще разкажем историите им и ще празнуваме българския дух. Денят през погледа и на историците. Преки включвания от Шипка и София и гости в студиото.

И още: разраства ли се конфликтът в Близкия изток - анализ на журналистите Мохамед Халаф и Руслан Трад.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивета Костадинова