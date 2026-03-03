Покачващо се напрежение, изненадващи обрати, гурме експерименти и поредна елиминация очакват зрителите на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След напускането на Веселина, ситуацията при Червените ще се нажежи. Ще успеят ли съотборниците на датската възпитаничка да компенсират липсата й в предстоящите задачи?

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

В епизода на най-горещото риалити участниците ще се изправят пред нови битки в Кухнята на Ада. Още в началото на вечерта ще вземат участие в забавен кулинарен скрабъл, който ще определи и продуктите, с които да приготвят свой авторски специалитет. Най-добрите чинии ще заслужат голяма изненада, а сред авторите на най-слабите ястия ще бъдат определени първите номинирани.

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Вечерната резервация ще поднесе на двата отбора поредица от неочаквани обрати, които ще ги поставят в нетипични ситуации, изискващи бърза мисъл и светкавични реакции.

Кой ще е следващият напуснал Hell’s Kitchen? Гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова