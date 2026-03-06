В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Цветан Делчев от София.

Цветан беше изтеглил за своята игра кутия номер 18. Още с първата си оферта, Банкера му даде възможност за смяна и той я размени за кутия номер 7. След това отказа 999 €, 500 € и няколко възможности за нова смяна. Междувременно провери късмета си с кутия 18 и откри в нея 100 €. Играта му вървеше чудесно и той с лекота разкриваше малките суми, но в края късмета му изневери и в последните две неразкрити кутии останаха 50 € и 500 €. Той отказа предложената оферта от 225 €, а на финала, в кутията си откри 500 €. Въпреки неочаквания обрат, Цветан спечели по-добрата сума и си тръгва от „Сделка или не“ удовлетворен от печалбата и участието си.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова