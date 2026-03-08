Шеф Иван Манчев често предизвиква сълзи на паника във всяка кухня, която влиза да инспектира и оправи. В студиото на „На фокус“ влиза тежкият поглед в българската кулинария, който разказва повече за завръщането в ефир на „Кошмари в кухнята“. Признава, че му става жал, когато вижда заблудените хора, които си мислят, че е много лесно да отворят ресторант или заведение.

„Кулинарията е тежка професия и е голяма отговорност да храниш хората. Трудно е, когато се сблъскаш с реалността. От една страна като хора ми става жал, но от друга - те са се заявили като професионалисти, които трябва да дават храна, тогава не ми е жал. „Кошмари в кухнята“ е институция, която създава усещане за поведение, мислене, хранене, философия. В екипа на предаването са около 20 човека, но аз съм този, който влиза изцяло с бутонките и виждам цялостната картина. Почна ли да гледам с характерния поглед над очилата, значи не е много добре. Пред мен трябва да са адекватни хора, които са в професията. Трябва да се даде на финала един добър продукт, а не този, който сме си представяли“, споделя шеф Иван Манчев.

Инспекторът шеф готвач разказва, че в новия сезон са започнали с различни ресторанти, започващи от нулата. Дали са им пълната картина и ноухау. Често освен кулинарни съвети дава и психологически или свързани с взаимоотношенията между хората. Според него в живота хората търсят лесния начин да печелят и си мислят, че могат да се справят с всичко.

Кои са Топ 3 на нещата, които предизвикват бяс при шеф Манчев

„Първо е безхаберието и безотговорността. Хигиената е следствие на личните качества на всеки един човек. Не може у дома да ти е чисто като в музей, а там където си изкарваш парите - да не е. Но истината е, че какъвто си у дома, такъв си и в бизнеса. Замразената храна също не е приемлива“, категоричен е топ готвачът.

Той разказва, че около 60% от посетените ресторанти са в по-добро състояние след инспекцията. За него това са смели хора, които показват живота си и отварят себе си. Свалят егото си, но не винаги слушат и разбират добре това, което им се говори. „Кошмари в кухнята“ е автентично риалити, при което се снима в продължение на 4-5 дни и има различен тип ресторанти – малки и големи.

„Всичко е въпрос на детайл и трябва да се замислиш преди да отвориш ресторант. Срещам различни синдроми – на Балкантурист, на фюжън кухните, на националните ястия… Но винаги трябва да се положат усилия. На финала обикновено всички го разбират. Собствениците хранят хора и те трябва да са доволни от това“, категоричен е Манчев. „Задължителна е концепцията. Днес бях на ресторант, в който се показваше регионалната кухня. Това означава 4 салати, две предястия, 4 основни. За тях собственикът е събрал всички продукти от месни производители и ферми, съчетал е менюто и е направил нещо уникално през своя прочит.“

Повече информация можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Редактор: Райна Аврамова