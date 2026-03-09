В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Антоанета Боянова от София.

Антоанета започна играта си с кутия номер 5, но я замени за номер 17 с първата оферта. Отхвърли паричните оферти на Банкера за 1000 €, 799 € и 500 €, а в последните три кутии останаха чаша, 0,10 € и 20 000 €. Имаше възможност отново да смени кутията си. Тони реши да остане със своя избор, а след това се раздели с последната възможност за голяма печалба. Останала с 0,10 € в едната кутия и чаша в другата, тя отново отказа оферта за смяна на кутиите. Едва 0,10 € се криеха в кутия 17 и тя си тръгна от „Сделка или не“ с тази скромна печалба, но с много емоции от своето участие.

Редактор: Боряна Димитрова