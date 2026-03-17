Изненадващи емоции в непоклатимия шеф Виктор Ангелов предизвикаха отборите на Сините и Червените тази вечер. Двете кухни в най-популярния ресторант в България зарадваха своя взискателен ментор, издавайки всички свои поръчки заедно за първи път този сезон.

Новият ден в Кухнята на Ада започна със заплетено кулинарно предизвикателство. След като готвачите от двата отбора получиха своите продукти чрез забавна игра на шанса, те подготвиха авторски специалитети с необичайни и любопитни комбинации.

Най-добре със задачата се справиха темпераментната Маргарита, младите остриета Галин и Събков и риалити наследницата Трифонова. Специални поздравления за представянето си получи и бразилецът Денисиньо. Червените грабнаха победата и посетиха родното място на Трифонова - Поморие. С оранжеви престилки пък се сдобиха Стефан и Йордан.

В началото на вечерната резервация номинираните се справиха умело с предизвикателството на качамака и си върнаха куртките. Въпреки затруднения с комуникацията и в двете кухни, участниците съумяха да се сработят и да издадат поръчките си. В края на вечерта шеф Виктор Ангелов им сподели, че истински се гордее с всеки един от тях.

Утре претендентите за голямата награда ще се впуснат в ново приключение на колела, а Зелените резерви ще имат последен шанс да влязат в голямата игра. Гледайте Hell’s Kitchen в сряда, 18 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова