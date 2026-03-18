Тото е гост в студиото на „На кафе“, където с Гала коментират посланието в новата му песен и участието му в Кухнята на Ада. Той разказва, че парчето „Не искам да зная“ е написано през 2024 година, но е оставено да престои в чекмеджето. За него писането на музика е вид терапия. Описва каквото му е на душата, нос след товаи му минава желанието да записва и пуснка песента. Но според жена му темите в парчето са силно актуални и няма да спрат да вълнуват. Тото е на мнение, че трябва всеки един от нас да си създаде лична антивирусна програма, която да блокира или филтрира кои неща да достигат или не, до него. Преди години „информацията бе злато“, докато сега медиите се борят за вниманието на хората. Гала също е съгласна с мнението, че информационната среда е отровна и повечето хора нямат добра преценка за събитията.

„Това, което научих от подкаста ми, който правя вече от 6 години е, че ако някой ми каже нещо за някого, задължително не му вярвам. Ако видя нещо да се случва с очите ми, вярвам наполовина. Това е, защото не знам контекста на събитието и не знам защо го прави. В този информационен шум, в който живеем хората не си проверяват информацията. Особено това се получава ако тя подкрепя тяхното мнение. Тогава не се замислят дали информацията е вярна“, признава Тото.

„Много се забавлявам в Hell’s Kitchen, защото ме предизвиква по много интересен начин. Изкарва ме извън всичко, което познавам. При шеф Ангелов има критерии и това е важно за живота. Има авторитет, в който вярваш. Преди в ситуации бих избухвал с удоволствие, за да си изкарам напрежението, но ми се случиха неща в живота, които ме преродиха. Сега мога да се усмихвам, да намирам поуките или причинно-следствените връзки. Господ работи по интересен начин. Подобно на ковача той ще нагрее буцата желязо и то до степен, преди да се разтопи. След това ще го превърне например в нож, който може хляб да реже или лошо да прави. Човекът е този метал и ако искаш да стане нещо от теб поддай се на това нагорещяване. Ако нищо не ти се случва извън скалата на нормалното, си в етап, в който няма награда за теб“, разказва участникът.

Тото разкрива, че открива своите поуки в нагорещяването в Кухнята на Ада. За него кухнята е вид метафора на живота.

Коментар за съотборниците му в Hell’s Kitchen

„Чикагото е моят брат. Родени сме на една и съща дата, с десет години разлика. Харесвам го и ободрявам емоциите му и начинът, по който ги изразява. Добре е, че се притеснява от шефа. Евгени го познавам от години, но той е завършен готвач. Той създава изкуство и готвенето при него е на друго ниво. Разказва приказки за чиниите, които приготвя. Създава Лебедово езеро в чиния и готвенето му е за звезда Мишлен. Пиленцето е изключителен човек. Очакването е едно, а реалността е различна. Тя е мила, внимателна, нежна и фина като човек. Нора също е много симпатична и емоционална, но ситуацията в кухнята е взривоопасна и напрежението е голямо“, сподели Тото.

Баща му е професионалист готвач, който снима собствен YouTube канал. Показва различни рецепти, като има такива, в които говори и в които не.

