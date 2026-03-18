Тихият и скромен Георги Лападатов се представи отлично по време на вечерната резервация в Hell’s Kitchen и заслужи овациите и уважението на взискателния шеф Виктор Ангелов. Той остана последен в кухнята на най-популярния ресторант в България и съумя да спаси от номинации всички свои съотборници.

Предизвикателствата за Сините и Червените започнаха още от сутринта с посещение на село Локорско, където ги очакваше изпитание с тестени изделия. Мъжкият отбор успя да спечели ценно предимство и се добра до победата в последните секунди. Това доведе до номинации за амбициозните Трифонова и Галин.

Обратно в Кухнята на Ада се проведе и последният кръг от кастинг дуелите. Резервите Марио, Еда и Милена се изправиха срещу още четирима опитни готвачи с хъс за победа. Места в голямата игра заслужиха немският възпитаник Денис Ремзи, който стана част от Червените и сладкарката Милена Ал Кюрди, която получи право на избор и се присъедини към Сините.

Новата вечерна резервация започна с поредна изненада за претендентите за голямата награда. Шеф Виктор Ангелов представи своето чисто ново пролетно меню, което се оказа твърде голямо предизвикателство за неговите възпитаници. Това доведе до изгонване от кухнята на всички, освен лъчезарния Лападатов, който успя да издаде едни от малкото специалитети за вечерта.

Утре в Hell's Kitchen отново се завръщат Платинените и Златните, които ще се изправят пред поредица от изпитания за сетивата. Гледайте следващия епизод в четвъртък, 19 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова