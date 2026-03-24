Харизматичният кулинар Кирил Любенов от село Сливата напусна надпреварата в Hell’s Kitchen тази вечер. Той не съумя да се справи с напрежението и лидерската роля по време на вечерната резервация и се превърна в поредния участник от отбора на Червените, който се сбогува с шанса за голямата победа.

Шокираща елиминация в новия епизод на Hell’s Kitchen

Претендентите в Кухнята на Ада започнаха деня с отборно предизвикателство, което изпита знанията и уменията им с новите пролетни специалитети на шеф Виктор Ангелов. Мъжете завоюваха убедителен успех, който им донесе специална награда – вълнуващо посещение при близките на бразилеца Денисиньо. Колебливото представяне на Червените пък осигури оранжеви престилки за амбициозните Трифонова и Кирил.

Вечерната резервация се оказа сериозно препятствие и за двете кухни. Забавяне на станция “Месо и риба” почти провали вечерята на Сините, докато липсата на комуникация и синхрон при техните съперници коства куртката на номинирания Кирил. Разочароващите резултати на Червените принудиха шеф Ангелов да направи изненадваща рокада, разменяща местата на темпераментната Маргарита и талантливия сладкар Цветомир.

Елиминираният Кирил е следващият гост в официалния подкаст на предаването “Кухнята след Ада”. Там той разказва за пътя от кастинг битките до голямата игра, напрежението при Червените и уроците, които е научил. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

