Диана Димитрова - участничка от Златния отбор в осми сезон на Hell's Kitchen, представи новата си изложба „Сънища и сенки“.

„Изложбата има дълъг път - още от създаването на първата картина за нея през 2023-а година. Моя приятелка ми подари за рождения ден платно с размер 100 на 80 см. Казах си: „Добре, това малко платно какво ще го правя? Защото при последната ми изложба бях рисувала на триметрови платна. Така се появи първата картина“, разказва актрисата и художник.

За нея актьорската професия и артистичността се допълват. „Актьорството ми помогна и продължава да ми помага. Тъй като в последно време се снимам в доста международни продукции. Без него нямаше да мога да създам тези картини.“

За участието ѝ в най-горещия кулинарен риалити формат – Hell’s Kitchen

Диана Димитрова признава, че в самото начало се е чувствала несигурна в Кухнята на Ада. „Не парадирам, че съм голям готвач. Мога да правя крем карамел, мусака и други по-лежерни ястия. Но се предизвиках и вече мога да приготвя 9-степенно меню“, споделя талантливата актриса.

