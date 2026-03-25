Кирил Любенов е човек, който не се страхува от напрежение, от височини и от рискове. Познат е със своя екстремен характер и с това, че може да готви много добре. За съжаление обаче отпадна от кулинарната надпревара в Hell’s Kitchen.

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: Сам се саботирах, исках да водя кухнята! (ВИДЕО)

„Въпреки че отпаднах от предаването, не се чувствам демотивиран. Приемам го като един ценен урок, тъй като трябваше да водя кухнята тази вечер, но не успяхме да завършим резервацията. Шеф Ангелов каза, че не съм добър лидер. Аз исках да защитя отбора и никой да не си тръгне тази вечер, дори това да коства моето място в случая. Така се и получи. Умишлено застанах на паса, за да водя. Когато имахме challenge с ризото нарочно не добавих сол, за да оставя Трифонова незастрашена в тази ситуация. Самосаботирах се. Просто исках аз да ръководя отбора. Исках да съм човекът, който да избута тази резервация. Вярвах в себе си и все още вярвам. А това, което каза шеф Ангелов – че не съм добър лидер – не е ли добрият лидер този, който предпочита да пожертва себе си, за да спаси отбора? Отличавам се от останалите участници с характера си, защитавам своята позиция и държа достойнството си на ниво“, разказва Кирил и споделя, че е влязъл в света на кулинарията още на 18-годишна възраст с пица на парче. Прави пици и след това ги продава. Страстта му към готвенето се засилва след възможността за съвместна работа с Андре Токев. След пицата, последователно започва работа в две други заведения.

Кирил Любенов се сбогува с Кухнята на Ада

„Андре Токев възпламени в мен страстта към готвенето. Накара ме да заобичам начина, по който се приготвя храната. До ден днешен нося този пламък в сърцето си.“

Повече за страстта на Кирил към екстремните приключения и към височините. И има ли граница, която никога не би прекрачил, гледайте във видеото.

