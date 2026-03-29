Тази година през лятото стават 40 години откакто двамата се познават. В студиото на "На фокус с Лора Крумова" Иван и Андрей разказват повече за приятелството, което ги свързва, за съвместните им проекти и за бъдещите им професионални планове.

За проекта Bulgaria Wants You

„В контекста на Bulgaria Wants You това, което ми харесва е, че в България се развива много добре. Спомням си и вярвам, че има много интелигентни хора в България какво беше преди 30 години, виждат какво е сега, виждат какво се случва в Европа. И мисля, че усещат, че България се развива. Фактите и цифрите го доказват. Статистиките го доказват, завръщането на българите у нас го доказва, икономическият ръст го доказва. Това е безспорен факт. Това, което ме вбесява е, че това се случва въпреки политическата класа в България. Бизнесът и политическата класа имат различни функции, но ми се искаше политическата класа да направи така, че да помага на тази работа. Аз живея с убеждението, че ние сме се научили да живеем въпреки тях. А не, благодарение на тях“, разказва Иван.

„Ние се опитваме да разказваме положителните истории. Имаме уникални компании в различни и нови отрасли, които са сред най-добрите в света. Винаги си позволяваме да казваме и лошите неща. Стилиян Петров беше на събитието ни в Лондон и сподели много неща, от които е разочарован. Но имаме един лакмус в България да вадим винаги негативните новини“, допълва Андрей.

Андрей е категоричен, че чрез Bulgaria Wants You в България са се прибрали хиляди хора. Официална статистика за повече прибиращи се българи вече има от Германия, Англия. Техните данни показват, че за последните две години българите в тези държави номинално намаляват. В Германия това се случва за първи път от 35 години. „В Англия 90% от хората, дошли на нашите форуми, и говорим за хиляди хора, са се прибрали. Това са всякакви хора, не са хора със специфичен тип образование“, споделят Иван и Андрей.

„За нас е важно да се казват нещата, които биха довели до нещо смислено. Това, че много българи през последните 30 години успяха да реализират много големи неща, показва, че и в България е възможно. Ние ще се опитаме да върнем дебата като култура и затова връщаме предаването „Сблъсък“ в клубна форма. Искаме да спорим на живо пред хората и смятаме, че ще се изкефят.“

За новото брокерско риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

„Предаването обслужва две неща – можеш сам да си направиш ремонта, можеш по този начин да влезеш в един частен бизнес, в който умело боравиш с кредити и недвижимо имущество, и намериш правилните брокери, ти можеш да влизаш в апартамент, да го реновираш, да го продаваш на печалба. И така да помагаш на себе си и на семейството си. И да си печелиш честно парите. Опитваме се да покажем част от този процес в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”.“

Защо Лили Иванова избира точно тях да заснемат филма за живота ѝ, как се справят с очакванията към тях, гледайте във видеото.

На 30 май предстои голямото събитие на Bulgaria Wants You – България на пет океана, което е с безплатна регистрация и вход свободен

