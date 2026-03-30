В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Красимир Марков от Стара Загора.

Красимир започна играта си с кутия номер 9. Запази повечето големи суми почти до края на играта и това го изкуши да отхвърли оферти от 2200 €, 2000 € и 1500 €. Само две от тях останаха в последните пет кутии, но Красимир отново смело отказа офертата от 1000 €. За съжаление в следващите кутии разкри големите печалби и на финала останаха 0,01 € и чаша. Той прие предложената от Банкера смяна и размени кутия 9 за кутия 14, в която откри най-малката печалба от 0,01 €. Въпреки разочарованието от пропуснатата възможност за печалба, Красимир си тръгва от „Сделка или не“ с усмивка, след една смела игра срещу Банкера, в която рискът не беше на негова страна.

