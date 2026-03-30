Страхотни имитации, танци, смях и емоционални моменти ни очакват в седми лайв на „Като две капки вода“ – „Сезона-Слънце“. Отличното настроение и класическото забавление е поверено на дуото водещи с фатален чар Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро, които ще застанат рамо до рамо с деветимата участници.

Съвършените имитации на деветимата звездни артисти в предишния лайв доведе журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки до сериозни затруднения при даването на оценки. Миналата седмица до своята първа победа се докосна Алекс Раева. Невероятната ѝ имитацията на Долорес О’Риърдън от The Cranberries и разтърсващото и емоционално изпълнение на Ode to My Family събра най-много точки от оценките на журито, менторите, останалите участници и се нареди на челна позиция след вота на зрителите в приложението NOVA PLAY. Тази вечер звездните участници обещават да се потопят в света на имитациите, като дадат всичко от себе си, за да се доближат максимално до оригиналите изпълнители, които им отреди Бутона на късмета. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от седмата вечер, не пропускайте „Като две капки вода“.

Във временното класиране първа излезе Алекс Раева, следвана с много малко точки от Иво Димчев, Емилия, Дънди и Виктор Тодоров.

Весела Бабинова: Капка по капка – съвършенство

Първи на сцената тази вечер излиза актьорът Даниел Пеев – Дънди, на когото се падна задачата да се преобрази в атрактивния вокал на италианската рок банда Maneskin Дамяно Давид. Актьорът изпълнява песента от 2017 г. Beggin, която след звученето си на Евровизия изведнъж се оказа на 1-во място в глобалната класация на най-търсените мелодии в мобилното приложение Shazam. Парчето е кавър версия на оригинална композиция от 1967 г.

„Влизам в образа на секс символ. Много ми е трудно, тъй като неговият дрезгав глас е различен от моя. Ще направя секси походката чрез ортопедични стелки“, забавлява се преди излизането на сцената Дънди.

„Много ми хареса и като пеене се доближи изключително много. При поведението ми се искаше да те видя по-счупен и женствен, а ти си мъжкар“, коментира Азис.

„Харесах представянето ти, дори ми хареса повече от оригинала. Силно начало и браво!“, допълва Фънки.

„Добър си и ставаш все по-добър с всеки следващ лайв“, каза Хилда Казасян.

„Уникална имитация“, обобщава Веселин Маринов.

Борис Христов за огромния отзвук, който предизвика в Гърция, с образа на Василис Карас в „Като две капки вода“

Втора на сцената на “Като две капки вода“ излиза Пламена, за да се превъплъти в носителката на множество награди „Грами“ Christina Aguilera. На певицата й се падна трудна задача, тъй като американската певица е почти невъзможна за имитация, заради изключително силния си глас. Песента Show Me How You Burlesque, която Пламена изпълнява, е част от саундтрака на мюзикъла и филм по него „Burlesque“, в които се партнират звездите Шер и Christina Aguilera. Дали образът на американската музикална икона, бляскавите костюми, смелата танцова хореография и фантастичното изпълнение на Show me how you Burlesque Пламена ще спечели овациите на публиката?

„Има зверски височини в тази песен. Притеснява ме в образа, че ще има много хореография, за която не трябва да забравям. Трудно е да танцуваш и да пееш като Кристина Агилера. Радвам се, че тази седмица съм жена", заяви Пламена.

„Това е огромен труд. Пеенето ти беше безупречно, а сега и този танц. Пламена беше уникална – танци, пеене, поведение“, е коментара на Веселин Маринов.

„Внимателно наблюдавах за движения на Агилера, които са резки и ти се справи отлично с тях“, заяви Фънки.

„Най-добрият ти образ до сега. В тази музика, която има страшно много енергия. Ти успя да я изпълниш невероятно. За мен това, което направи бе истинско геройство“, каза Хилда Казасян.

„Съвършени костюми и балета е едно към едно с балетистите на Агилера. Ако не бяха те около теб, нямаше нищо от това да се случи. Ти се справи брилянтно и аплодисменти за всички“, обобщи Азис.

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Борис имитира една от най-коментираните и запомнящи се песни от последните години – Espresso Macchiato на провокативния певец Tommy Cash. Естонският рапър, певец, танцьор и визуален артист Томас Тамеметс скандализира цяла Италия с песента си, в която планираше да възхвали италианския начин а живот, но в страната на Ботуша мнозина приеха парчето по-скоро за обидно и като провокация. Изпята на смесица от италиански и развален английски, в Италия мнозина приеха парчето по-скоро като подигравка, която стереотипно описва местните като мафиоти, ядящи спагети и пиещи кафе.

„Чисто вокално парчето не е сложно, но има силна актьорска игра. Парадоксален и смешен образ. Според мен Томи Кеш е естонския Иво Димчев. Положението е Бах, който е известен с неговата полифония“, разсъждава Борис.

„След Василис Карас си мислех, че днес ще е провал. Но като излезе си казахме с Фънки, че си същия като изпълнителя. Започна плахо, но с всеки нов лайв ме караш да мисля, че може да стигнеш много напред“, е на мнение Веселин Маринов.

„Подхождаш много актьорски и обръщаш внимание на детайлите. Има една сериозна разлика и тя е, че ти пееш много по-вярно от оригинала, който пее фалшиво“, коментира Хилда Казасян.

"Направи нещо невероятно. Не ме подразни въобще, защото толкова добре се справи с образа“, заяви Фънки.

Алекс Раева: Страх ме е да не ми се падне Слави Трифонов, защото е специфичен образ и труден за правене

Емилия се впусна смело в огромното предизвикателство да влезе в образ Raye и да спечели публиката с Where is my husband. Английската певица Рейчъл Агата Кийн, известна като Рей, обича да смесва различни жанрове и е силно повлияна от джаз, поп, денс, соул и R&B. Песента, която Емилия изпълнява, е от втория албум на Raye – The Music May Contain Hope и е остра и дръзка композиция, в която темата са очакванията, наложени върху жените от обществото и самите тях. Песента е комбинация от соул, джаз, и денс елементи.

„Raye е супер голямо предизвикателство. Текстът е с 200 км/ч и е много труден за изпяване. В асансьора винаги адреналинът ми е на макс и пулсът ми се увеличава. Трябва ми много въздух. Лягам, спя, сънувам и ставам с тази песен. Много отговорно и сериозно като задача“, сподели опасенията си Емилия.

Дънди: За актьорството, музиката и най-смешните истории от студентските години

Бутонът на късмета отреди на провокатора Иво Димчев да влезе в обувките на британския поп изпълнител Sam Smith. Носител на 4 Грами само за първия си албум, певецът още от дете впечатлява с гласа си, но също така държи и два рекорда за Гинес за най-много последователни седмици в Топ 10 на британската класация за албуми. За песента му Writing's on the Wall към филма „Спектър“, която достига първо място в британската класация, певецът печели Оскар и „Златен глобус”. Иво Димчев няма да се затрудни да имитира обявилия се като небинарен певец Самюел Фредерик Смит и изпълнява песента Lay Me Down, която е водещият сингъл от първия албум на Смит. Сам Смит е известен с искрените си текстове за нещастни любовни сценарии и не случайно често е наричан „мъжката версия на Адел“.

„В първият момент се депресирах, защото не знам как ще го звукоизвлека. Няма да има нужда се преправям. Бил съм на концерт на Сам Смит, на който той не се движи и не ръкомаха, а музиката бе на първо място. Нямам нищо общо със Сам Смит – той е скромен, а аз никога не съм бил такъв. Той е детайлен, а аз ще се наложи да се обера“, заяви Иво Димчев.

„Пееш изключително красиво, но през цялото време чувах Пол Йънг, а не Сам Смит“ заяви Азис.

„Възхитена съм от финеса, с който подхождаш към всеки образ и всяка една имитация. Факт е, че на места гласът не беше неговия. Този човек пее съвършено!“, категорична е Хилда Казасян.

„Изпя перфектно песента. Беше съвършено. Иво тази вечер смачка всички и няма как да се върви против това, което видяхме. Падат ви се такива образи без танци и хореография. Има само очи, с които да пееш“, е на коренно различно мнение Веселин Маринов.

„Изпълнението беше изключително добро, но той само стои и пее. Съжалявам за късата клечка“, е на различно мнение и Фънки.

Кирил Киров - Кико: На работа винаги слагам маска - това е моята броня! (ВИДЕО)

Талантливото Gen Z-и в Сезона-Слънце Симона излиза на сцената на „Като две капки вода“, за да се превъплъти в мъжки образ – този на българския рок певец, музикант и композитор Георги Станчев. Бутонът на късмета й отреди да изпълни песента „Ти ужасно закъсня“. Солистът на „Диана Експрес“ често е определян за човекът глас, а песента „Ти ужасно закъсня“ е част от албума му „Бъди звезда докрая“, създаден през 1991 година. Баладата се превръща в една от най-популярните песни в историята на българската поп музика.

„Радвам се, че ми се падна този образ. Неговият глас е несравним - ангелски глас в мъжко тяло. Трудно ми е да вляза в мъжки образ, но ще се постарая, за да успея да направя имитацията. Гласът на Георги Станчев е тенор – алтино. Супер рядък и много висок мъжки глас. Такъв глас притежават Принс, Майкъл Джексън и Георги Станчев. Удобна ми е тоналността, но въпреки това е мъжки глас“, разкрива Симона.

„Не съм очаквала да чуя гласа на баща ми, тъй като той е уникален. Той усеща музиката, а не просто я изпълнява. Пее със сърце и душа. Музиката излиза от него с всяка негова фибра. Мисля, че талантът на Симона е безспорен, а гласът й е зловещ. Много съм благодарна за това, което ми подари като усещане, защото беше прекрасно“, каза Венеция Михайлова, която е дъщеря на Георги Станчев.

„Най-важното е, че в жребия трябва да се залагат повече български песни. Тази песен е емблематична за любовта. Изпяхте добре песента, но нямаше къде да се закача за гласа на този човек“, каза Веселин Маринов.

„Движенията ги правеше с много страст. Да имитираш мъжки глас в твоя регистър е абсолютно невъзможно, но ти направи каквото можа“, сподели Хилда Казасян.

Актрисата Весела Бабинова ще е на балканска вълна и ще трябва да накара публиката в залата да се забавлява и танцува с популярната песен на Tarkan - Dudu. Турският певец, композитор и автор на песни се превърна в истинска звезда с песента Kiss Kiss, но има издадени няколко платинени албума. Той е първият турски поп-изпълнител, който влиза в музикалните класации на три континента и се превръща в световна мега звезда.

„Исках най-накрая и на мен да ми се падне мъж, но после осъзнах, че песента е на турски. Много съм надъхана и искам да го направя парчето. В песента се пее за Dudu-сладко момиче“, сподели Весела Бабинова.

„Поздравления за гримьорите – нереално е. Браво, подходи много актьорски“, заяви Хилда Казасян.

„Едно към едно с видео клипа. Енергията и ориенталщината, която ти предаде бе едно към едно“, каза Азис.

„Имаш склонност към преиграване. Малко обирай нещата и щеше да си истински Таркан. Справи се много добре, и ми направи много добро впечатление, защото го докара много близо до неговия тембър“, сподели мнението си Фънки.

Бутонът на късмета отреди на победителката от предишния лайв Алекс Раева да влезе в образ на друга участничка в „Като две капки вода“ – този на Емилия. Алекс изпълнява песента „Турбуленция“, която е от дванадесетия пореден албум на звездата от 2021 година. Парчето е колаборация на Емилия с Флорин Салам и след излизането му бързо се превръща в истински хит, с над 80 милиона гледания.

„Двоен образ, но се притеснявам дали ще вляза в оригиналното костюмче на Емилия от клипа. Не искам да ме бъркат с Емилия, а по скоро с Флорин Салам. Доволна съм, защото трябва да има предизвикателства в живота, а не да ми е комфортно. Флорин Салам е брутален и ми прилича на мъжкия вариант на Софи Маринова“, споделя притесненията си Раева.

