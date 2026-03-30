Елизабет Методиева – Бети отвежда зрителите на „На кафе“ зад кулисите на „Като две капки вода“, където участниците се подготвят за излизане на сцената. С песни, смях и добро настроение, артистите влизат в различните образи, определени им от Бутона на късмета.

В рубриката „Извън образ“, Бети разговаря с талантливата певица Алекс Раева, която грабна победата в последния лайв на шоуто за имитации с превъплъщението в невероятна вокалистка на The Cranberries - Долорес О’Риърдън и представянето на песента Ode to My Family.

„Много съм щастлива, че усетих кога е точният момент да вляза в „Капките“. С хората, с които съм в този сезон, създадохме едно семейство. Всеки един от нас се интересува и помага на другия за образите или да преодолее сценичната си треска. Щастлива съм, че преодолявам себе си, че ми се падат толкова ненормални образи, които ме изкарват извън зоната ми на комфорт“, споделя изпълнителката. „Наблюдавам Иво Димчев, който е като пример за концентрация, вглъбяване и изграждане на образа. А на по-младите като Виктор, аз давам повече съвети. Прекрасен е като човек и попива всичко. С него изживявам неща, през които аз съм преминала преди 25 години.“

Весела Бабинова: Капка по капка – съвършенство

Алекс разказва, че е преминала през зверска казарма в шоуто на Слави Трифонов, която я изгражда като истински боец. При други екипи сякаш й липсва дисциплината, на която е научена. Като прекрасен спомен са и останали участията по турнетата и големите концерти на стадионите. Певицата е израснала в семейство на актьори и от малка е свикнала със средата на творците. Родителите й винаги са я приземявали и са се опитвали да я приучат на живот под светлините на прожекторите.

За Алекс гмуркането е голяма страст, която й помага да осъзнае мястото си в света. Осъзнава, че е малка част от нещо голямо и това е нещото, което я държи здраво стъпила на земята.

За подкрепата и критиките на най-близките

„Огромно значение има подкрепата на близките хора. Трудно е да разберат, че това е изтощително и изискващо време. Мъжът ми изключително много ме подкрепя и преживява нещата повече от мен. Аз съм експанзивна, докато мъжът ми е моята противоположност. Той се храни от моята енергия, докато аз се приземявам малко от неговите спокойствие и мъдрост“, категорична е певицата.

Борис Христов за огромния отзвук, който предизвика в Гърция, с образа на Василис Карас в „Като две капки вода“

„Страх ме е да не ми се падне Слави Трифонов в "Като две капки вода", защото е специфичен и труден за правене. Има специфични жестове, но също така и глас, който е труден за имитиране. При Филип Киркоров заложих на актьорската игра, но няма как да направиш гласа“, признава Алекс.

Тя споделя, че много обича да чете, но най-често това се случва, когато е на път. Трудно й е да чете, когато е в работен режим. Обича биографични книги с исторически факти.

Категорична е, че въпреки етикетите, че е актриса, не се определя като такава. От актьорско семейство е и знае колко е трудна професията. Феновете й могат да я гледат в стендъп спектакли, в които участва от няколко години. През смеха и усмивките, разговарят на много сериозни теми. За нея стендъп спектаклите са вид психотерапия – излиза на сцената и си излива душата. В началото излиза с хумор, но на финала обикновено разплаква хората и себе си.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова