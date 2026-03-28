Тя е сред най-ярките имена в театъра, доказвала е, че може да изиграе кого ли не, но къде е музиката в ролята на артиста и как се имитират хора, които са единствени по рода си?

Дънди: За актьорството, музиката и най-смешните истории от студентските години

Весела Бабинова признава, че е очаквала Адел да е най-трудното изпитание за нея. Но тъй като Бутонът на късмета ѝ отрежда образа на шести лайв и е по-спокойна в имитацията. „По-трудно ми беше на първия лайв, когато имах доста движения и различна постановка. С Марио, моят партньор тогава, с рязането на лук тогава и т.н. И заради притеснението. Риана също не беше лесна, защото там играех с едни чадъри и не ми оставаше дъх. При Адел успях да се отпусна и да се насладя на образа. Аз много я харесвам и исках това да си проличи.“

Виктор от „Като две капки вода“: Вярвам, че ще справя много добре с имитацията на Меди

Весела Бабинова разказва, че в театъра нещата стоят различно, както и когато ѝ се е налагало да се снима в сериал или във филм. „В „Капките“ съм поела отговорността да направя нещата като хората. Да е максимално добре, забавно. Колегите от предаването са изключителни професионалисти и в началото на сезона бях изключително стресирана как ще успея да се доближа до тях. Те, в голямата си част, са певци, но ние толкова много се подкрепяме и това ме крепи и радва. Когато ги видя как са се наредили и всички са отправили поглед към мен, това страшно ме зарежда. Защото е важно и е много хубаво. Да има точки, класация и т.н., но нещата, които ние си говорим преди лайв, зад кулисите и след изпълненията на всеки са наистина страхотни. Това са моменти, които със сигурност ще запомня.“

Кирил Киров - Кико: На работа винаги слагам маска - това е моята броня! (ВИДЕО)

Весела Бабинова признава, че се чувства щастлива, че е успяла да се откъсне от очакванията към себе си, да скъса синджирите, които я теглят назад и се радва, че е приела да е част от Сезона-Слънце на „Капките“. „Винаги съм избирала да ми е трудно и знаех, че няма да ми е лесно в шоуто. Самата аз за първи път съм в живо предаване“, разкрива актрисата.

За подкрепата от страна на половинката ѝ Владо Зомбори, какви ценни съвети получава от него, кога пеенето става част от живота ѝ и кое е най-голямото предизвикателство за нея в "Като две капки вода", гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова