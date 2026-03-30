Борис Христов, който направи няколко забележителни имитации в „Като две капки вода“, сред които на Теди Суимс и Василис Карас, днес е част от панелистите на „На кафе“. Участникът в шоуто за имитации разказва, че след превъплъщението му в гръцката звезда, започва да получава много съобщения и похвали от гърци. Оказва се, че изпълнението му влиза във всички новини и не спира да се споделя в социалните мрежи. До момента е дал 9 интервюта за 9 национални гръцки медии. Не спират да му пишат всякакви хора, които са познавали Василис Карас, дори и от официалния клуб на гръцката легенда, с благодарности, че е възродил гръцкия любим певец.

„Подхождам към всяко изпълнение с голям респект. Първото, което направих е да изгледам достатъчно материали за живота му. Гледах всичко, което е той за гърците и дори погребението му. Темпото, което ние направихме в "Капките", е едно и също като оригинала. Смешното е, че прочетох един български коментар, който казва, че сме се доближили до изпълнението, заради беквокалите, които били оригиналните. Но искам да кажа на всички, че беквокалите съм ги записал лично аз преди „Като две капки вода“. Обърках текста на лайва, но дори и гърците казват, че това няма значение“, разказва Борис.

Това, което става вайръл, са думите на Василис Карас, с които поздравява всички излизайки на сцена.

Борис споделя, че се подготвя за шоуто тази вечер, когато ще се превъплъти в образа на естонския рапър и певец Томи Кеш. Ще успее ли да се справи със специфичния танц? - не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч.

