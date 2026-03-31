В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Ганка Василева от Ботевград.

Ганка излезе с кутия номер 11. Играта ѝ започна добре и тя отказа офертите от 2200 €, 2500 € и 2000 €, а когато получи възможност да смени кутия 11, прие сделката и взе номер 1. Разбра, че е направила успешна размяна, когато откри в кутия 11 само 25 €, а в последните три останаха 500 €, 1000 € и 5000 €. Офертата от 1200 € не успя да я изкуши, но след като я отхвърли, отвори най-високата сума. С 500 € в едната кутия и 1000 € в другата, тя отказа последната оферта за смяна на кутиите и откри в номер 1 сумата от 1000 €. След много емоции и смели решения, Ганка завърши играта си в „Сделка или не“ с печалба от 1000 €, а Банкерът вече очаква следващия претендент, който ще се изправи срещу него за голямата награда.

Редактор: Райна Аврамова