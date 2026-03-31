Певицата, която спечели втори пореден лайв на шоуто за имитации, разказва за двойните образи, с които предизвиква себе си
В седмата вечер на шоуто за имитации „Като две капки вода“ на Алекс Раева и се падна трудната задача да имитира двоен образ – на колежката си Емилия и румънския певец Флорин Салам. С невероятното си изпълнение на поп фолк хита „Турбуленция“ Алекс впечатли журито, менторите и спечели сърцата, и вота на зрителите. След втората си поредна победа, тя разкрива предпочитанията си пред репортер на „На кафе“.
„Благодаря на Емилия, че ми подари такова парче. Оказа се страшен пич и освен, че ме облече, ми даде и ценни съвети как да направя песента, като ми помогна за специфичните извивки. Беше ми по-трудна за имитация дори от Флорин Салам, защото я познавам. Трудно ми бе да я погледна отстрани и да я копирам. Обичам съвети и съм човек, който обича да краде ноухау. Постоянно се оглеждам около себе си“, разкрива победителката в седми лайв на обичаното шоу.
Предпочитанията й клонят към мъжки или женски образ?
Следващият понеделник всички звезди ще се качат на сцената на "Като две капки вода" в компанията на бивши участници, за да превърнат в истински спектакъл Нощта на дуетите. "Бутонът на късмета" определени Алекс Раева да изпълни емблематичното парче "Piu Che Puoi" на Ерос Рамацоти и Шер. „Получават ми се по-добре мъжките образи. Моята преценка е, че предпочитам да имитирам Ерос Рамацоти“, категорична е Алекс.
Талантливата изпълнителка признава, че не намира време за почивка, но работата й е много приятна. Въпреки усилията, които полага, винаги получава вътрешна награда за труда си.
Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни