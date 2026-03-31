Алекс Раева: Предпочитам да имитирам Ерос Рамацоти в Нощта на дуетите в „Като две капки вода"
Водещият на „Като две капки вода“ разкрива колко са важни шегите и усмивките в шоуто за имитации и в живота
Любимото шоу за имитации приковава зрителите всеки понеделник пред малкия екран, а Сезона – Слънце е събрал 9 невероятни творци – имитатори. Но освен перфектните изпълнения и превъплъщения, феновете на предаването не могат да си го представят без двамата легендарни водещи – Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. Те са като солта и пипера, които правят вкусно и забавно шоуто.
Актьорът Герасим Георгиев – Геро се обръща с покана към аудиторията за един забавен спектакъл „Бъркотии" в Музикалния театър, чиято премиера ще се състои на 1 април – деня на хумора и шегата. В него ще се покажат неща от кухнята на театъра. В спектакъла освен Геро ще участва актьора Валентин Ганев и всички артисти и солисти на Музикалния театър.
Артистът признава, че в живота не обича бъркотиите, а предпочита реда и спазването на графиците.
„Не чакам 1 април, за да се шегувам. Обичам да има шега във взаимоотношенията между хората и се шегувам непрекъснато през целия ден. Усмивката е много хубаво нещо и е добре да се вижда често на лицата на хората. Затова и правя спектакъла в Музикалния театър, за да има повече усмивки. Публиката ще види палитра от всички хора, които отговарят за шоуто и ако се объркат нещата, какво ще се получи“, разказва Геро.
