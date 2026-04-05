В „На Фокус“ гостува Юлиан Костов – актьор с международна кариера. Той е водещ на предаването The Floor и актьор с богат театрален и филмов опит на световната сцена.

„The Floor е интуитивна игра за бърз ум и забавление. Аз самият участвам в самите дуели, зад кулисите и проверявам знанията си. Снимахме до Амстердам в Нидерландия в Talpa Studio – това е един от най-модерните комплекси за снимане на телевизия и телевизионни игри. Екипът подходи с невероятно уважение към нас – дори бяха сменили надписите на кафемашините на български език. След нас снимаха гърците. Това е последната телевизионна игра на Джон Де Мол, който е създател на множество игри. За момента сме на етап, в който са останали 46 участници, като някои от тях още не са играли. В играта има много късмет. Трябва да си много бърз и да не се притесняваш. Видяхме случаи на хора, които отпаднаха от притеснение. Много се вълнувах като водещ, но след първия епизод се успокоих. Играта се играе в над 30 държави – Европа, Латинска Америка, САЩ, Австралия“, допълва водещият на телевизионния формат.

В The Floor САЩ водещ е актьорът Роб Лоу, с когото Юлиан Костов вече се е срещал и си е партнирал в сериала „Дивият Бил“. Гостът споделя, че сред плановете му е да се състезава в плуване за ветерани. Преди години е бил Национален шампион по плуване в Младежкия национален отбор, но прекратява спортната си кариера на 21 годишна възраст. 11 години от живота си е посветил на плуването. Заминава да учи бизнес мениджмънт в Холандия, но съветът му към младите е, да не бързат и да изчакат докато разберат с какво точно биха искали да се занимават. Юлиан разказва, че преди години е бил в Лондон и е помогнал на Мария Бакалова за кастинга за филма „Борат“, който се превръща в големия пробив на известната българска актриса.

„Учех в Холандия, но нямах цел. Не знаех в каква посока да поема и ми хрумна, че мога да пробвам с професията на актьор. Реших, че Лондон е добрата дестинация и се преместих там, за да си завърша образованието в Лондонския Университет. Опитвах се да се стана актьор и ходех на кастинги. Видях обява за такъв за Националния младежки театър на Великобритания. Взеха ме и така започна всичко. Сега съм щастлив работещ международен актьор“, споделя Юлиан.

Докато работи по The Floor, той е ангажиран в театъра на Уест Енд и дори снима филм за Netflix с Гилермо дел Торо. Уточнява, че животът на актьора е да живее в неизвестното и да го обича.

В момента актьорът пише сценарий под името „Робърт Де Ниро е баща ми“, в който разказва до някъде собствения си интересен живот и перипетиите, през които е преминал.

