В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Фолклорови от София и семейство Откачалкови от Елин Пелин.

В третата си игра, Фолклорови отново започнаха с кражба на точки, този път в първите два рунда. Откачалкови не успяха да вземат точки в останалите рундове и играта завърши изцяло в полза на Фолклорови, които спечелиха победата с резултат 552:0 точки.

В третия си опит в „Бързи пари“ събраха 84 точки, което им донесе още 511,29 € от този епизод.

Фолклорови продължават към четвъртата си игра, в която ще посрещнат новите си опоненти, семейство Гларусите от Бургас.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова