Неделният киноследобед ще стартира с романтична лента „Подай лапа“, която разказва за Дейзи - любимото приемно куче на талантливата маркетингова дизайнерка, осиновено от прочут мебелен дизайнер, който обаче е изпаднал в беда. У нея се зараждат опасения, че кучето е само начин той да подобри имиджа си. Опознавайки го, тя си дава сметка, че греши, а между двамата пламват любовни искри.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „Истинската аз“. Филмът разказва историята на млада жена, която наследява маслинова ферма в живописно средиземноморско селце и решава да започне нов живот, далеч от градския шум. Там се запознава с местен производител, отдаден на традициите и земята, който първоначално посреща идеите ѝ със скептицизъм. Докато работят заедно сред маслиновите горички, различията им постепенно се превръщат в привличане, а новото начало се оказва шанс за любов, която расте с времето.

Не пропускайте „Подай лапа“ от 12.30 ч. и "Истинската аз" от 14.15 ч. в неделя по NOVА.

