На 12 април в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Black Label Society, Pro-Pain, Armored Saint и Kreator.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Discharge и ще бъде припомнено какви истории разказаха Satyricon за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Nothing More и репортаж от словенския фестивал Punk Rock Holiday.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно c Gus G и Doro Pesch, ще видят как Benson Boone прави кавър на Queen, класическата песен ще бъде нa Anthrax, в “Exotic“ ще бъдат представени Shepherds Reign, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Guano Apes в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Jungle Rot, Blue Medusa, Lex Legion, Puddle of Mud, Intelligent Music Project, Dominum и Rachel Bolan също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 12 април, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 17 април от 00:30 ч. по DIEMA.

За повече информация може да последвате “Фрактура“ във Facebook.

Редактор: Боряна Димитрова