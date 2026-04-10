Пред камерата на „На кафе“ най-високият мъж в този сезон на Hell’s Kitchen Милорад споделя, че за съжаление не е доволен от представянето си в най-горещото кулинарно риалити. „Не бях себе си в предаването. В живота аз обичам да говоря, да се шегувам, но вътре от притеснение, не бях себе си. Близките ми са доволни от участието ми, но постоянно ме питаха защо не се държа както в живота. Отговорих им, че просто не съм успял да се отпусна в Кухнята на Ада.“

Милорад решава да се запише за участие в предаването, за да направи нещо полезно за обществото. „От 12 години живея тук и исках да направя благотворителна кампания. Не ми беше цел да спечеля 100 хиляди за себе си. Но достигнах Христовата възраст и се замислих на този етап от живота си, че трябва да направя нещо полезно и смислено. Това ми беше крайната цел.“

Милорад споделя, че от Hell’s Kitchen ще му останат няколко истински приятелства. Разказва, че идва в България, когато е на 21 години. Било му е омръзнало да работи за смешни пари в Сърбия. „Почнах от най-ниското ниво в един ресторант в малък град, където след третата година нямаше никакво развитие. Прецених, че България е подходящо място. Имах познати, езикът е близък, братски народ сме. И не сбърках. Аз смятам, че сме една кръв всички на Балканите. Всичко е мешана скара. Семейството ми се занимаваше с производство на месо, но бяхме бедни. Но сме добри хора. Любовта към храната ми се роди, докато майка ми ходеше на работа по цял ден. Аз не обичах да повтарям едно ястие няколко пъти.“

Когато идва у нас, Милорад започва работа в Созопол. Има много приятели в България.

