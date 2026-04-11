На Великден в „Събуди се“: Благодатният огън влиза в студиото
Гала и Мари – за безусловната обич, съкровената вяра и силата на духа
„Ничия земя“: От манастира
„Време за надежда": Деница Стоянова търси дом за красивата Марта
В "На Фокус с Лора Крумова" на 12 април очаквайте
„Събуди се“: Инфлацията, която изяжда парите ни и има ли почивен ден битката за избиратели
Специалното великденско издание на благородната кампания, която се осъществява за четвърти път, ще потърси уютен дом на изоставени бездомни кучета
По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA ще представят прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият ново любящо семейство.
Деница Стоянова представи прогнозата за времето на 11 април в компанията на 7-месечния Бък, който наскоро е попаднал в приют заедно със сестра си Сара.
Той е много дружелюбен, любопитен и социален – посреща хората с ентусиазъм и с желание излиза на разходка. Върви добре на повод и търси контакт с човека до себе си. Понякога се притеснява в шумна или непозната среда, но бързо се успокоява и като цяло се справя отлично за възрастта си.
С други кучета Бък е изключително добронамерен и балансиран – обича игрите, но уважава личното пространство и не е натрапчив. В затворени пространства е спокоен, търси близост с хората и приема докосване без проблем, което го прави подходящ и за семейства с деца.
Като цяло Бък е весел, спокоен и лесно адаптивен с голям потенциал. Единственото му предизвикателство е леката плахост в нова среда, но с подходящ дом и подкрепа той бързо ще израсне в уверен и любящ домашен любимец.
Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.
Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.
Повече за Бък може да откриете на www.1500doggang.com/bg/kucheta-za-osinovyavane/buk-2Редактор: Боряна Димитрова
