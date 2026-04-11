По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA ще представят прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият ново любящо семейство.

Деница Стоянова представи прогнозата за времето на 11 април в компанията на 7-месечния Бък, който наскоро е попаднал в приют заедно със сестра си Сара.

Той е много дружелюбен, любопитен и социален – посреща хората с ентусиазъм и с желание излиза на разходка. Върви добре на повод и търси контакт с човека до себе си. Понякога се притеснява в шумна или непозната среда, но бързо се успокоява и като цяло се справя отлично за възрастта си.

С други кучета Бък е изключително добронамерен и балансиран – обича игрите, но уважава личното пространство и не е натрапчив. В затворени пространства е спокоен, търси близост с хората и приема докосване без проблем, което го прави подходящ и за семейства с деца.

Като цяло Бък е весел, спокоен и лесно адаптивен с голям потенциал. Единственото му предизвикателство е леката плахост в нова среда, но с подходящ дом и подкрепа той бързо ще израсне в уверен и любящ домашен любимец.

Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Повече за Бък може да откриете на www.1500doggang.com/bg/kucheta-za-osinovyavane/buk-2

Редактор: Боряна Димитрова