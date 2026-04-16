Има артисти, които внимават какво казват в интервюта, и такива, които казват каквото мислят. Емилия е от вторите. В новия епизод на “Капките Podcast” тя влиза без филтър, без монтаж и без желание нещо да бъде спестено. Разговорът с нея е точно такъв - откровен, емоционален и напълно истински. От сцената на “Като две капки вода” до личните ѝ избори - историите, които не са по сценарий, а продиктувани от живота.

Между сцената и семейството

За участието си в “Като две капки вода” Емилия казва нещо, което малко артисти могат да признаят - отказала е първата си покана. Причината не е страх от сцената, а нещо много по-важно: “Дъщеря ми беше много малка и не исках да я оставям”. Тя винаги поставя семейството на първо място и не крие, че решенията ѝ минават първо през тях. Днес вече приема предизвикателството, но признава, че е имала съмнения: “Имаше страх дали ще се справя в чужди обувки”. А ако форматът беше само с нейни песни? “Щях да се изкъртя от кеф!” – смее се тя. Как изглежда Емилия извън зоната ѝ на комфорт - чуйте в "Капките Podcast”.

Шесто чувство за хитове

Кариерата ѝ не е случайност. Емилия вярва, че има усет, който не се учи, а е по-скоро вродена заложба: “Още когато чух “Турболенция”, “Калифорния”, “Прощавам ти”, знаех, че ще станат хит”. Тя не търси успеха на всяка цена нито в соловите си проекти, нито в дуетите: “Винаги чакам подходящата песен. Търся хубавата енергия”. Какво стои зад умението да казва „да“ само на правилните неща и дали това е ключът към нейния успех чуйте в целия разговор с Емилия.

Силата на думите и сцената

Емилия не гледа на музиката просто като на забавление. За нея думите имат тежест: “Отказвала съм да пея тежки текстове от страх да не ми се случат”. Вярата ѝ в енергията на песните е силна и това се усеща и на сцената. Там тя е напълно себе си - пее на живо, когато аранжиментът го позволява, но е честна и за другата страна на професията: “Има и песни, които са по-електронни, от началото на кариерата ми. Тях ги пея на плейбек”.

Уроците на миналото

Зад успеха стои и история, пълна с важни уроци. Още в началото на кариерата си Емилия среща подкрепа в лицето на колежката си Деси Слава: “Тя беше моята кака - обличаше ме, гримираше ме, правеше ми прически”. Но има и моменти, за които днес говори с горчивина. “Родих на 20, бях много млада. Тогава пренебрегнах сина си и много съжалявам за това”: думи, които не всеки би изрекъл на глас. Днес тя се опитва да компенсира и да даде на детето си това, което тогава не е могла. Как се живее с решения, които не можеш да върнеш назад? Отговорът е в “Капките Podcast”.

Когато гласът ти е всичко

Един от най-повратните моменти в живота ѝ идва, когато се налага операция на гласните струни. “Две седмици не можех да пея… тогава не знаех коя съм” - спомня си Емилия. За артист като нея това не е просто пауза, а загуба на идентичност: “Без моя глас, аз съм нищо” - дава си сметка тя в една история, която показва колко е тънка границата между сцената и личността.

Как се взимат решенията, които променят живота ти? Може ли интуицията наистина да те води към успеха? И какво остава, когато загубиш най-силното си оръжие - гласа си? Емилия отговаря честно, емоционално и без цензура в новия епизод на “Капките Podcast”.

Редактор: Райна Аврамова