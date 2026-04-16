Нова успешна резервация за Златните и Платинените в надпреварата
Звездните кулинари постигнаха нова изцяло успешна резервация в Hell’s Kitchen тази вечер. Въпреки някои трудности в комуникацията, двата отбора се справиха отлично и заслужиха аплодисментите на своите гости.
Стефан се сбогува с Hell’s Kitchen
Преди напрегнатата вечеря, участниците преминаха през кулинарно предизвикателство с авторски привкус. Дългоочакван имунитет за своето блюдо заслужи фотомоделът Нора Недкова. Тя сервира нестандартна баничка с пълнеж от френско петле, която впечатли шеф Ангелов и й донесе неговото одобрение.
Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen
Следващата седмица надпреварата навлиза в следващия вълнуващ етап. Последните осем претенденти за голямата награда от €50 000 ще се борят за възможността да се превърнат в следващите Черни куртки в Кухнята на Ада.
Не пропускайте Hell’s Kitchen на 21 април от 20:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни