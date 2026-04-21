В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Стоян Пенов от с. Златитрап.

Стоян започна играта си с кутия номер 6. След като отказа предложените от Банкера оферти от 2000 € и 1000 €, той смени кутия 6 за кутия 7. Със следващите разкрити кутии се раздели с най-високата останала сума от 5000 € и когато Банкерът му предложи следваща оферта от 499 €, Стоян я прие без колебание. При следващата оферта получи облог, с който да добави още 100 € към печалбата си, ако в кутия 7 открие 200 €, една от останалите суми в играта. Офертите до края бяха за смяна на кутиите и той замени първо кутия 7 с кутия 24, а след това взе номер 19. Останал с 200 € в едната и 1000 € в другата кутия, той с нетърпение чакаше финала и разкриването на кутия 7. В нея се оказаха точно 200 € и това му донесе още 100 € печалба. Стоян спечели облога срещу Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ удовлетворен и с печалба от общо 599 €.

