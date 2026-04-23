В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Chris Harms (Lord of the Lost) и ще бъде припомнено какви истории разказаха The HU за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Mastodon и репортаж от немския фестивал “Party San Metal Open Air”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно c Venom, ще видят как Halestorm правят кавър на Bad Company, класическата песен ще бъде нa Bad Religion, в “Exotic“ ще бъдат представени Machine, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Limp Bizkit в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Vanden Plas, Artillery, Eisbrecher, Цар Плъх и Falling In Reverse също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 26 април, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 1 май от 00:30 ч. по DIEMA.

