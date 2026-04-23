„Зонта клуб София“ напомниха, че остава един месец до началото на розобера, който тази година започва на 10 май и продължава до 10 юни. Оттам акцентираха, че недостигът на работна ръка е един от основните проблеми в сектора и отправиха апел към всички, които желаят да се включат в доброволческата инициатива, да се свържат с организацията за допълнителна информация и участие.

Призивът беше отправен по време на пресконференция на тема „Да съхраним българската маслодайна роза и билките на България!“, проведена в Националния пресклуб на БТА в София. Събитието събра представители на институции, производители, партньори и млади хора, ангажирани с инициативата.

Бистра Илиева, член на „Зонта клуб София“, представи конкретните цели на проекта, които включват образоване на младите хора за значението на маслодайната роза и билките, насърчаване на доброволчеството чрез участие в розобер и привличане на обществена и институционална подкрепа за производителите. Тя подчерта и необходимостта от по-широко използване на натурални етерични масла в индустрията.

Участници в дискусията отбелязаха, че инициативата за доброволен розобер и набирането на доброволци е положителна, но акцентът следва да бъде насочен към институционалната подкрепа. По думите им към момента липсват достатъчни субсидии за този вид дейност.

В рамките на събитието бе представен и кратък филм за дейностите по проекта през последните две години, включително участието на ученици, които документират процеса на розобера.

Българската маслодайна роза и богатството от билки са символ, поминък, традиция и бъдеще за цели региони в страната ни. На фона на нарастващата глобализация и налагането на монокултури, които изчерпват ресурсите и заличават местните практики, съхраняването на българската маслодайна роза и билките се превръща в кауза за екологична отговорност и устойчиво бъдеще.

Организаторите заявиха готовност да продължат инициативата и да разширят обхвата ѝ чрез привличане на нови партньори и участници, с цел дългосрочно съхраняване на традиционните за България култури.

Редактор: Боряна Димитрова