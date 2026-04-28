Страната ни традиционно произвежда значителен дял от световното розово масло, използвано в парфюмерията и козметиката. Един килограм от него изисква хиляди килограми розов цвят, което прави производството изключително трудоемко и зависимо от човешкия труд. А секторът е в криза от недостига на работна ръка, ниската изкупна цена и редица проблеми, които Бистра Илиева от „Зонта клуб София“ и производителят Христина Чолпанова ще коментират в студиото на „Социална мрежа“.

Остава по-малко от месец до розобера, който тази година ще продължи до 15 юни. Според гостите в студиото розата не може да се събере с нищо друго, освен на ръка. За розопроизводителите човешкият капитал е много важен. Розата се събира всеки ден от 5 ч. сутрин до обяд. и това е необходимо, за да се получи добра продукция, която да може да се изнесе на световния пазар. Ако розовият храст не се обере навреме, това е пагубно за появата на следващата пъпчица и самото растение.

„Като организация "Зонта клуб София" се грижи за промените на климата и съхранение на цялата природа. Една от темите бе да започнем да работим с младите хора и затова преди 2 години направихме нашия проект – „Роза и Билки + Природа и Действие = Природа и Бъдеще“. Идеята ни е да заведем младите хора от гимназиите на розовите полета и да ги запознаем с розопроизводството. От една страна дейността ни е образователна, а от друга е да помогнем на място. Сега вече се обръщаме към бизнеса и всички хора на България. Казахме си, че сме страната на розите, но трябва да помогнем поне една роза да бъде събрана и спасена. Магическо е когато отидеш сутрин на розовите полета, видиш росата и усетиш аромата. Това е наша национална традиция и бит на българина, който е пренесен през вековете. Трябва всички ние да си помогнем – символа на страната ни маслодайната роза да остане и да продължи да се развива“, каза Бистра Илиева от „Зонта клуб София“.

„Ние от обединението „Българска маслодайна роза“ бихме искали държавата да подаде ръка на този сектор. Нямаме подпомагане или субсидия за маслодайната роза. През последните месеци имахме 3 срещи, на които се поставиха множество въпроси и болни проблеми и се надяваме на някаква сигурност. Ако не получим помощ, този сектор е обречен. Оптимист съм, надявам се и възлагам огромни надежди, че след толкова много срещи и подкрепата на „Зонта клуб София“ държавата ще ни подаде ръка и ще ни подпомогне. За мен това не е само бизнес, а семейна кауза“, каза Христина Чолпанова.

Според Бистра Илиева сред младите хора има интерес и това, което ги докосва е желанието да помогнат и да са близо до природата. Всеки, който иска да помогне и да се включи в розобера, може да получи повече информация на страниците на „Зонта клуб София“.

